COVID - I giocatori e lo staff tecnico si stanno sottoponendo a tampone, così come gli ultimi avversari del Parma Clima (anche loro in isolamento), nell'ultima giornata del campionato di serie A1 di baseball

di Leonardo Giorgi

Un giocatore della Hotsand Macerata positivo al coronavirus, tutta la squadra in quarantena. Dopo l’ultima partita della serie a Parma lo scorso fine settimana, un giocatore della società, residente a Porto Sant’Elpidio, ha accusato dei leggeri sintomi influenzali: febbre a 37 e dolori muscolari. La società, per precauzione, al ritorno nelle Marche ha deciso di effettuare subito il tampone sul giocatore, riscontrando la presenza del Covid-19. La quarantena è così scattata per tutti i giocatori e lo staff della Hotsand, oltre alle persone che hanno avuto contatti diretti con l’uomo nei due giorni precedenti alla comparsa dei sintomi e i tesserati del Parma Clima.

I giocatori di entrambe le squadre verranno sottoposti a tampone nei prossimi giorni. L’atleta della squadra maceratese colpito dal Covid è in buone condizioni di salute e al momento avverte solo sintomi simili a quelli di un raffreddore. Prima della partenza per Parma, il giocatore stava bene e aveva effettuato tutti i controlli e le autocertificazioni per giocare. La Federazione italiana baseball softball ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle partite della quinta giornata di regular season di Serie A1 (Macerata sarebbe stata impegnata a Collecchio). La decisione presa dopo che la società del capoluogo ha segnalato la positività del suo giocatore sceso in campo contro il Parma Clima nel turno precedente.

La squadra e l’intera delegazione si stanno sottoponendo al tampone. La comunicazione è stata diffusa dalla Federazione: «La Fibs ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle serie di tre partite della regular season di Serie A1 Collecchio-Macerata e Parma Clima-Godo in calendario fra mercoledì 5 e sabato 8 agosto. Come comunicato alle società interessate, la decisione è stata presa a fronte della segnalazione ufficiale, da parte della società Macerata Angels, di un caso di positività accertata al covid-19 di uno dei propri giocatori, facente parte del roster sceso in campo, nel turno precedente, contro il Parma Clima. La società maceratese ha comunicato che la Asl di Fermo sta sottoponendo in queste ore la squadra e l’intera delegazione al tampone per individuare eventuali altri casi di contagio. La serie fra Parma e Godo è sospesa dalla Fubs a puro titolo cautelativo in attesa di indicazioni da parte della Asl di Parma».

(Aggiornato alle 19,55)