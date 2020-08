IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminate 665 nuove diagnosi, 508 test analizzati nel percorso guariti: tre positivi in provincia di Ancona, uno nel Pesarese, uno nel Fermano e uno nel Ascolano. Il conto totale nella regione sale a 6.893 contagiati

Sei nuovi casi di coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 1.173 tamponi: 665 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: tre in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli. Si tratta di tre rientri dall’estero, due casi sintomatici e uno di accesso al pronto soccorso. Il conto totale in regione sale quindi a 6.893 a fronte di 101.786 test effettuati fino ad oggi.