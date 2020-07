IL BOLLETTINO del Gores - Esaminati 756 tamponi nelle ultime 24 ore: gli altri cinque contagi sono nel Pesarese, di cui quattro riconducibili al focolaio di Montecopiolo. Il conto totale in regione sale a 6.851

Sono otto i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. E’ quanto comunicato dal Gores nel bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 1.178, di cui 756 nel percorso nuove diagnosi e 422 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: 5 in provincia di Pesaro Urbino (4 riconducibili al focolaio di Montecopiolo e un contatto di caso già accertato in isolamento) e 3 casi in provincia di Macerata (un paucisintomatico e due contatti stretti di caso, in isolamento). Il conto totale in regione sale quindi a 6.851, a fronte di 98.946 test analizzati fino ad oggi.