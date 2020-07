IL DATO DEL GORES - Dal 9 giugno i reparti che ospitano le persone in condizioni più gravi si erano svuotati

Un nuovo ricoverato in terapia intensiva per il Coronavirus. Nelle Marche restano 4 le persone ricoverate in ospedale a causa del Covid, lo stesso numero dei giorni scorsi. Ma oggi uno dei ricoverati si trova in un reparto di terapia intensiva, a Pesaro. Nelle Marche è dallo scorso 9 giugno che non c’erano più persone che si trovano ricoverate in condizioni gravi e in un reparto di intensiva. Tanto che anche il Covid hospital di Civitanova, aperto proprio per ospitare i pazienti in condizioni più gravi, era stato chiuso, lo scorso 5 giugno. Per quanto riguarda invece le persone in quarantena, sono 567 nelle Marche, di queste 129 sono della provincia di Macerata.