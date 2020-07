IL DATO DEL GORES - Il caso in provincia di Pesaro. Altre 30 persone sono finite in isolamento domiciliare: erano state ad una cena con un'altra persona, che aveva contratto il Coronavirus, anche questo episodio è avvenuto nel Pesarese. Maceratese senza casi da due settimane. All'Hotel House sette i guariti

Positivo al Covid, va ad una festa: cinque contagiati. Il caso è avvenuto a Pesaro. Sono dunque cinque in più i contagi da Coronavirus nelle Marche. Si tratta di cinque delle 70 persone che sono state sottoposte a tampone in seguito ad una serata di divertimento trascorsa con una persona del Pesarese che nei giorni scorsi è risultata positiva al tampone (effettuato a Rimini).

I contagiati, tutti della provincia di Pesaro, dovranno stare in casa in quarantena. Indagini epidemiologiche sono state svolte anche sui contatti avuti da un’altra persona di Pesaro, risultata positiva al contagio e sintomatica. Si tratta di una persona che aveva partecipato ad una cena con altre 30 persone. Tutte sono finite in isolamento domiciliare. Nessuna al momento è risultata positiva al Covid. Importante è continuare ad osservare le regole per evitare i contagi. Fondamentale l’uso della mascherina e il distanziamento sociale, come prescritto quando si entra nei locali e che non possono diventare un optional. Il Gores ha comunicato che in seguito a queste indagini epidemiologiche e al normale iter del percorso nuove diagnosi, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 938 tamponi: 528 nel percorso nuove diagnosi e 410 nel percorso guariti. I positivi sono 7, tutti nella provincia di Pesaro. Oltre ai cinque di cui si è detto, ce ne sono altri due: si tratta di persone risultate positive in seguito a controllo in rientro dall’estero. Nel Maceratese non sono stati riscontrati altri casi. In provincia da due settimane non si registrano nuovi contagi, ma anche qui è importante continuare a mantenere alta l’attenzione e rispettare le regole per evitare nuovi casi.

Sull’Hotel House di Porto Recanati, il Gores ha rilevato che nella fase di pre-screening (dal 9 al 17 giugno): sono risultate positive sei persone. Nella fase di screening Hotel House con data referto tampone dal 18 giugno al 7 luglio: 15 i conagiaiti. Nella fase di re-test e percorso guarigione dal 3 luglio: sette le persone che sono risultate guarite (con doppio tampone negativo consecutivo). In totale erano stati 21 i contagiati all’Hotel House.

(Gian. Gin.)