DATI - Il bollettino del Gores non registra positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 955 tamponi. Ieri non sono stati effettuati test nel percorso diagnostico Hotel House

Sono tre i giorni consecutivi in cui, nelle Marche, non viene registrato nessun nuovo caso positivo al Coronavirus. E’ il Gores ad annunciare che non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House e che non ci sono nuovi contagiati in regione stando alle analisi svolte nei laboratori marchigiani nelle ultime 24 ore. Sono stati infatti processati in totale 955 test, di cui 624 nel percorso nuove diagnosi e 331 nel percorso guariti e non è stato registrato nessun positivo. Restano quindi 6.773 i contagiati nelle Marche dall’inizio dell’emergenza su 82.200 tamponi effettuati, per un’incidenza del 8,23%, in costante discesa (ieri 8,30%).

(Servizio in aggiornamento)