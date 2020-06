DATI - Il bollettino del Gores non registra positivi nelle ultime 24 ore

Nessuno nuovo caso positivo al Coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è il Gores che precisa che non Il Gores ha comunicato che non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 995 tamponi, di cui 636 nel percorso nuove diagnosi e 359 nel percorso guariti e non è stato registrato nessun positivo. Ieri non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House dove ieri mattina è stato in visita il leader della Lega Matteo Salvini.

(Servizio in aggiornamento)