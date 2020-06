zero nuovi casi nelle Marche

IL BOLLETTINO - Non ci sono tamponi positivi al coronavirus fra i 1200 (599 nuove diagnosi e 601 relativi al percorso guariti) effettuati dai laboratori regionali nelle ultime 24 ore

Sono 1200 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nelle Marche, 599 nuove diagnosi e 601 relativi al percorso guariti: non ci sono nuovi casi positivi al coronavirus. A comunicarlo il Gores nel classico primo bollettino di giornata, è la prima volta che succede a giugno (sono in totale 17 i contagiati dall’inizio del mese), l’ultima volta che era accaduto era il 31 maggio e con un numero di tamponi inerenti le nuove diagnosi di molto inferiore (231 contro i 599 odierni). Il trend dello zero alternato nella nostra regione prosegue dunque, il conto totale dei contagiati resta stabile a quota 6.747 ma su 70.335 test svolti dall’inizio dell’emergenza: l’incidenza dei positivi sul totale continua a scendere con un 9,59% (ieri 9,67%).

(Servizio in aggiornamento)