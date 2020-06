Covid, tre nuovi casi nelle Marche:

sono tutti nel Maceratese

IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 601 tamponi, come ieri quattro province su cinque non hanno fatto registrare contagi. Il conto totale in regione sale a 6.745

7 Giugno 2020 - Ore 10:31 - caricamento letture

© RIPRODUZIONE RISERVATA