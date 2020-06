IL BOLLETTINO - I ragazzini risiedono nel Pesarese. Nelle ultime 24 ore esaminati 916 tamponi di cui 624 nuove diagnosi e 292 del percorso guariti. Dimesso un altro paziente che era nella struttura di Civitanova. Nelle Marche scendono a 5 le persone in terapia intensiva

Tre nuovi casi di Coronavirus nelle Marche. Lo ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame di 916 tamponi di cui 624 del percorso nuove diagnosi e 292 del percorso guariti. Sono tutti nel Pesarese: «Si tratta di tre minori, due dei quali fratelli fra di loro», comunica il Gores. L’incidenza dei nuovi contagi sul numero complessivo di tamponi svolti nelle ultime 24 ore è dello 0,48% (ieri 0,27%). Mentre il conto totale dei contagi sale così a 6.738 su 67.429 tamponi effettuati fino ad oggi, per un’incidenza che scende per la prima volta sotto il 10% (9,99% oggi, ieri era al 10,08%).

Quasi dimezzati in un giorno i ricoverati in terapia intensiva che scendono da 9 a 5 nelle Marche. In calo anche le persone ricoverate in area post acuzie: 25 mentre ieri erano 30. Al Covid center di Civitanova resta un unico ricoverato: si tratta di Romano Mengoni, il preparatore atletico di Montecassiano, primo paziente ad essere trasferito nell’astronave. È ricoverato in terapia intensiva. Sono invece stati dimessi dal Covid center gli altri due pazienti che si trovavano in area semi intensiva, uno nei giorni scorsi, l’altro oggi. Nella struttura erano prevista una capacità fino a 84 pazienti, tra intensiva e semi intensiva. Per quanto riguarda i dimessi e guariti: salgono a 4.447 (ieri erano 4.438). In calo le persone che si trovano in quarantena: nelle Marche sono 1.979, ieri erano 2.165. Di questi 401 sono nel Maceratese (27 in meno rispetto a ieri).