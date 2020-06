IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 1354 tamponi, di cui 768 del percorso nuove diagnosi e 586 del percorso guariti. Due le persone risultate positive nelle Marche: una nella nostra provincia, l'altra nel Pesarese

Due nuovi casi di Coronavirus nelle Marche, uno è nel Maceratese. Lo ha comunicato il Gores nel bollettino odierno, dopo l’esame di 1.354 tamponi di cui 768 del percorso nuove diagnosi e 586 del percorso guariti. L’incidenza dei nuovi contagi sul numero complessivo di tamponi svolti nelle ultime 24 ore è dello 0,26% (ieri 0,48%). Mentre il conto totale dei contagi sale così a 6.740 su 68.197 tamponi effettuati fino ad oggi, per un’incidenza del 9,88%, ieri era al 9,99%. I positivi sono uno della provincia di Pesaro e Urbino e l’altro di quella di Macerata dove per tre giorni non si erano registrati nuovi contagi. Nel Maceratese sono ora 1.124 le persone che hanno contratto il virus.

