IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 578 tamponi: due risultati positivi, entrambi nel Pesasere. Il conto totale sale a 6.742. Sempre meno i casi di chi si trova in isolamento. Le persone in terapia intensiva scendono a tre

Sono due i nuovi casi di coronavirus nelle Marche, su 578 tamponi esaminati. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata. Continua dunque la fase zero alternata della nostra regione, con quattro province su cinque che non hanno fatto registrare nuovi casi. I due odierni, infatti, sono entrambi del Pesarese. Oltre ai 578 tamponi delle nuove diagnosi, ne sono stati esaminati anche 731 del percorso guariti, per un totale di 1309. Il conto totale dei contagi in regione sale così a 6.742 su un totale di 68.775 test effettuati fino ad oggi. L’incidenza dei tamponi positivi sul totale è del 9,8%. In terapia intensiva restano 3 persone nelle Marche, ieri è stato dimesso l’ultimo paziente del Covid center di Civitanova. Restano invece 24 i ricoverati in area post acuzie. Sono invece 98 in più i dimessi e guariti nel giro di un giorno: ora nelle Marche sono arrivati a 4.556. Deciso calo delle persone che si trovano in quarantena: oggi nelle Marche sono 273 in meno rispetto a ieri. Al momento sono 1.686 le persone in isolamento, di queste 344 in provincia di Macerata (ieri erano 383).