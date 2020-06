DATI - Nel bollettino del Gores non sono segnalati decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore. E' la nona volta che succede

Nessun morto per coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore. Questo il dato del bollettino di oggi del Gores. E’ la nona giornata senza morti (non consecutiva). La scorsa settimana c’erano stati quattro giorni di fila senza decessi legati al Covid. In regione sono 991 i morti a causa del virus dall’inizio dell’emergenza, di cui 593 uomini e 398 donne. La provincia più segnata dalle vittime è quella di Pesaro, con 524 morti. Poi Ancona (216), Macerata (166), Fermo (65) e infine Ascoli (13).