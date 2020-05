IL CIVITANOVESE era a Milano dove si è fermato all'inizio del lockdown. Parenti e amici in collegamento su due piattaforme social

I tempi di corona virus un altro maceratese si laurea. E lo fa ovviamente on line sia pur da Milano dove è rimasto per potere studiare meglio.

Il civitanovese Riccardo Taffoni, 26 anni, ha conseguito ieri la laurea magistrale in Ingegneria matematica al Politecnico di Milano con tesi dal titolo “Wasserstein k-means per clustering di misure di probabilità ed applicazioni”.

Una tesi seguita da un centinaio di persone tra amici e famigliari, tutti rigorosamente on line con un doppio collegamento su due piattaforme social. Anche i festeggiamenti on line sono durati tutti il giorno.

Difficilmente in neo laureato tornerà breve nelle Marche visto che sta già sostenendo dei colloqui di lavoro con aziende del nord, che con la prossima riapertura post Covid potranno tornare a svolgersi dal vivo.