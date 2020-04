LA REGIONE ha approvato una ordinanza che modifica gli orari delle attività commerciali e di chi vende vende cibo da asporto

I negozi da domani potranno essere aperti dalle 8 alle 21 mentre chi fa l’asporto potrà accogliere i clienti dalle 7,30 alle 22. Questo secondo l’ordinanza emessa dal governatore Luca Ceriscioli oggi. Sono stati modificati gli orari di apertura delle attività commerciali di vicinato (quelle che hanno una superficie del locale che non supera i 250 metri quadrati) e per chi vende take away. Da ieri nelle Marche è diventato possibile accogliere i clienti che vanno a ritirare cibo d’asporto, in Italia questa possibilità ci sarà dal 4 maggio. Nell’ordinanza regionale, la numero 24, viene specificato inoltre che le bevande da asporto si possono prendere solo insieme a cibo d’asporto. Inoltre il primo maggio sarà consentita l’apertura per il take away. L’ordinanza ha valore dalla mezzanotte di oggi.