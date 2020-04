IL BOLLETTINO del Gores - I dati delle ultime 24 ore: 2,6% di contagi su 1.143 esami. Il totale sale a 6.058. Nel Maceratese 9 i positivi odierni, quasi un terzo del totale.

AGGIORNAMENTO DELLE 13,45 – Sono 9 i nuovi casi di Coronavirus nel Maceratese, sui 30 totali registrati oggi in in tutta la regione. La nostra provincia si conferma quindi quella dove i contagi calano in maniera meno rapida delle altre. In totale si è arrivanti alla soglia dei 1.000 casi: 985. E’ quanto emerge dall’aggiornamento del bollettino del Gores con i dati provincia per provincia. Calano invece le persone in isolamento domiciliare (-19), in provincia si è arrivati a 1.003 di cui 198 operatori sanitari. In tutte le Marche continua l’alleggerimento delle terapie intensive, oggi sono 58 contro i 61 di ieri. Mentre aumentano i dimessi guariti (+22) rispetto a ieri per un totale di 1912.

***

Sono 30 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche su 1.143 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Un’incidenza giornaliera del 2,6% dunque (ieri era di oltre il 5%), cioè è risultato positivo un tampone ogni 38 circa. Un dato che conferma dunque la fase di controllo in cui si trova la nostra regione. In totale i contagi in tutte le Marche sono 6.058 su 34.256 esami svolti fino ad oggi, un’incidenza di positivi del 17% dunque.

(servizio in aggiornamento)