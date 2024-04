Pollenza, Romoli pronto per il bis «In campo con lo stesso spirito di servizio»

di Francesca Marsili

Il sindaco uscente Mauro Romoli tenta il bis e si candida nuovamente alla guida del Comune di Pollenza nelle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno. Il gruppo consiliare di maggioranza “Con la gente”, che lo ha sostenuto negli ultimi 5 anni di amministrazione, ufficializza che sarà protagonista anche della prossima competizione elettorale: «Abbiamo chiesto al sindaco la disponibilità a ricandidarsi per proseguire il lavoro nel prossimo quinquennio. Sarà Romoli quindi a guidare la nostra compagine politica per l’ormai prossima campagna elettorale, l’intenzione è quella di proseguire con il gruppo storico delle persone che nel 2019 avevano scelto di impegnarsi in prima persona a cui andremo ad aggiungere, come è ovvio e normale in ogni passaggio di questo tipo, dei nuovi innesti che porteranno linfa vitale al progetto di buona amministrazione che è stato portato avanti in questi cinque anni».

Romoli infatti fu eletto nel 2019 con la lista civica “Con la gente”, ereditando la continuità amministrativa dal suo predecessore Luigi Monti. L’attuale primo cittadino di Pollenza si dice pronto ad una nuova sfida per il paese che ha guidato, una scelta che è maturata con il tempo ed a seguito di un’attenta riflessione fatta insieme a chi l’ha sempre supportato.

«Ho raccolto l’invito che mi è giunto dal gruppo di maggioranza e dalle tante persone fuori che negli ultimi mesi mi hanno esortato ad andare avanti per un ulteriore mandato. Ringrazio tutti innanzitutto per la fiducia riposta in me che non do per scontata perché va conquistata con il lavoro quotidiano – commenta il candidato sindaco -. E’ stata un’esperienza che mi ha formato molto e che posso definire bellissima, pur tra le tante difficoltà incontrate. Abbiamo lavorato tanto e ciò che più mi rende orgoglioso è di essere riusciti ad arrivare alla fine del mandato tutti insieme con la stessa unità di intenti con cui avevamo iniziato. Ho accettato di ricandidarmi non solo per finire le tante opere che abbiamo finanziato, ma per continuare a pensare a progetti che possano disegnare la Pollenza del futuro. Ho sempre pensato che la “cosa pubblica” – aggiunge Romoli -, vada gestita con serietà ed impegno e fin quando sentirò di avere dentro questa spinta credo sia giusto dare il mio contributo per migliorare il luogo in cui vivo. Ho 42 anni e credo di trovarmi in una fase della vita in cui è doveroso puntare a dare il meglio di sé stessi nelle cose che si fanno, mettendoci passione, studio, competenza, curiosità e disponibilità verso il prossimo. E’ con questo spirito di servizio, lo stesso che ho adottato nei miei primi 5 anni da sindaco, che mi approccerò alla campagna elettorale ed in caso di successo al prossimo quinquennio di amministrazione».

Per raccogliere spunti e suggerimenti per il programma elettorale in fase di redazione oltre, ai consueti incontri nei quartieri che verranno fatti, è stata aperta anche una casella mail conlagenteromolisindaco@gmail.com a cui i cittadini potranno inviare le loro idee.