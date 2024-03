Vigilia di Pasqua con colpo di scena nel panorama politico di Filottrano: l’imprenditore e sarto Luca Paolorossi annuncia a sorpresa la sua discesa in campo per le imminenti Comunali. Dopo l’ufficializzazione delle candidature dell’assessore uscente Silvia Lorenzini (centrosinistra) e del sindaco in scadenza pronto al terzo mandato Lauretta Giulioni (lista civica), salgono così a tre i contendenti alla fascia tricolore nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno: Paolorossi potrebbe essere sostenuto nella corsa a Palazzo del Popolo dalla cordata di centrodestra composta da Lega e FdI che aveva già preso le distanze della riproposizione per la terza volta del nome di Giulioni, spaccando di fatto il fronte dei partiti di centrodestra. Il paese di 9.700 abitanti circa sceglierà il primo cittadino con un unico turno di voto.

«Amo il mio paese – scrive Paolorossi – Sto pensando di candidarmi per fare grande Filottrano. Questa è la mia città, dove sono nato, dove sono sempre stato, dove ho portato avanti il mio lavoro e sviluppato la mia impresa, dove ho investito con successo, cercando sempre di contribuire alla crescita di Filottrano».

Il sarto di fama nazionale e internazionale sottolinea come «a questo punto della mia vita, segnata da momenti felici di grande riuscita a momenti bui di grande difficoltà, come accade sempre nell’esistenza di ciascuno di noi, è venuto il momento di mettere le tantissime relazioni importanti ed amicizie che ho costruito in tutti questi anni, con le iniziative intraprese, a disposizione di Filottrano e di tutti i miei concittadini.- scrive nel suo comunicato ufficiale – Per questo sto costruendo insieme ad altri la mia candidatura a sindaco per far diventare grande Filottrano, come è già stata nel passato antico nei secoli ed anche più recentemente, e come purtroppo non è più oggi» conclude Luca Paolorossi.