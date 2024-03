In occasione della giornata dell’8 marzo, l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, come ormai consuetudine, offre alle donne la possibilità di effettuare alcune visite gratuite prenotandosi a partire da lunedì 4 marzo, che si svolgeranno nei vari reparti degli ospedali di Civitanova, Macerata, San Severino e Camerino.

A Civitanova, nella giornata della Festa della donna i reparti di Ostetricia e Ginecologia insieme a Pediatria organizzeranno un “open day”, durante il quale saranno effettuate visite gratuite ginecologiche per donne adulte, mentre visite endocrinologiche e ginecologiche saranno effettuate per bambine e adolescenti nell’ambulatorio dedicato, dalle ore 14,30 alle 18,30. Per le prenotazioni rivolgersi al numero 0733-823692 a partire da domani, dalle 12,30 alle 17.

A Macerata si svolgeranno le visite di seguito elencate: – U.O.C. di Radiologia, diretta dal dott. Leonardo Costarelli, sei ecografie (addome o tiroide) saranno svolte nella Sala eco, dalle 9 alle 11. Prenotazioni al numero: 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. – U.O.C di Oncologia, diretta dal dott. Nicola Battelli, saranno otto le visite senologiche offerte, dalle 12,30 alle 13:40 presso il DH Oncologia. Per le prenotazioni rivolgersi allo 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. – U.O.C di Urologia, diretta dalla dott.ssa Lucilla Servi, cinque visite per incontinenza femminile saranno effettuate nel reparto, dalle 13 alle 14. Si prenota al numero 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. – U.O.C di Medicina, diretta dal dott. Roberto Catalini, quattro esami ecocolordoppler arti inferiori ore 9-9:30-10-10:30, quattro esami ecocolordoppler vasi epiaortici ore 11-11:30-12-12:30, quattro visite reumatologiche ore 12-12:30- 13-13:30 e due visite per osteoporosi ore 10-11. Le prenotazioni al numero 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. – Direzione Medica, diretta dalla dr.ssa Giorgia Scaloni, sarà offerto counselling di sostegno psicosociale e orientamento per favorire l’emancipazione e l’empowement femminile di donne fragili e in difficoltà, con l’assistente sociale Ilenia Sabbatini. Prenotazioni al 331-1415015, dalle ore 9 alle 11. – U.O.C Servizio Professioni Sanitarie, diretto dal dr. Paolo Antognini, si svolgeranno otto Caring massage infermieristico da parte delle infermiere Emanuela Cesca e Sonia Picchio, dalle ore 9 alle 13. Prenotazioni allo 0733- 2573732, dalle ore 9 alle 11.

A Camerino: – U.O.C Medicina, diretta dalla dr.ssa Anna Maria Schimizzi, quattro visite reumatologiche saranno effettuate dalle ore 12 alle 14. Prenotazioni allo 0737-639395, dalle 8 alle 13. – U.O.C Cardiologia, diretta dalla dr.ssa Josephine Staine, cinque visite cardiologiche compreso ECG per le donne, ore 8:30-9-9:30-10-10:30. Prenotazioni allo 0737-639521, dalle ore 14:30 alle1 9.

A San Severino: – U.O.C Medicina, diretta dal dott. Giovanni Pierandrei, dieci ECG compresa la misurazione della pressione arteriosa, dalle ore 15 alle 18. Prenotazioni al numero dell’ambulatorio di cardiologia: 0733-642212. Nell’occasione sarà anche distribuito materiale informativo.