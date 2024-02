di Luca Patrassi

Il direttore generale dell’Ast Macerata Marco Ricci ha firmato nei giorni scorsi alcune determine sul fronte delle assunzioni. Si parte con quella del medico Miriam Palmieri che ha vinto il concorso per la Chirurgia bandito lo scorso anno dall’azienda ospedaliera universitaria di Torrette: essendo Palmieri una specializzanda il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato fino al termine del corso di formazione specialistica e si trasformerà a tempo indeterminato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento del titolo di specializzazione.

A tempo determinato, sono state disposte le assunzioni di due psicologhe, Francesca Accorsi e Michela Romantini. In questo caso l’Ast ha fatto ricorso alla graduatoria di un avviso pubblicato fatto “in attesa” di un concorso che l’ex Asur ha bandito nel 2022.

Assenso alla mobilità in entrata, dell’infermiere Lorenzo Deboni e dell’ostetrica Elisa Fiorani. Sul fronte amministrativo, sempre con determina del direttore Ast Marco Ricci, c’è il conferimento, in via provvisoria, delle funzioni di direzione della unità “Controllo di Gestione” ad Alessandro Ianniello, dirigente amministrativo dipendente a tempo indeterminato della Ast di Pesaro-Urbino, attualmente comandato a Macerata. Cambiando genere, e passando alle determine dirigenziali, si registra l’ammissione di sei ditte alla procedura negoziata per la realizzazione della Casa della Comunità di Camerino e la contestuale nomina della commissione esaminatrice della quale fanno parte l’ingegnera Lucia Mosciatti (presidente) e i periti industriali Mario Gattari e Luigi Castellucci.