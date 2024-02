di Luca Patrassi

Lavori finanziati con i fondi del Pnrr e problemi legati al personale nelle determine all’Albo pretorio della Ast. Avanza spedita – appunto per il fatto che la procedura è obbligata dalle regole del Pnrr – la pratica relativa all’installazione di una nuova Tac nel presidio ospedaliero maceratese. In particolare è stata pubblicata la determina dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori edili per la posa in opera della nuova Tac nella parte vecchia dell’ospedale di Macerata: appalto aggiudicato alla Tecno Term Impianti srl di Tolentino, che ha offerto un ribasso del 5,10% sull’importo posto a base di gara di 546mila euro. Poi si torna all’antico con le questioni che riguardano gli organici, in particolare quelli dei medici. L’Ast ha appena varato il Piao, il Piano delle attività che indica novità importanti sul fronte delle assunzioni, un centinaio quelle previste di dirigenti medici. Ci sono infatti unità operative in grande sofferenza e per questo la Ast ha deciso di procedere con i concorsi.

Alla voce Psichiatria il Piao dice che ci sono 19 dirigenti medici e che il numero nel 2024 andrà portato a 29: dieci specialisti da assumere. In questi giorni è stata pubblicata una determina del direttore generale della Ast per bandire un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici per la Psichiatria.

Possibile che sia un problema legato alla copertura economica, ma la determina parla genericamente di carenza di organico e di procedura per la copertura di tre posti da dirigente medico in Psichiatria. Giusto per aggiungere qualche informazione alla voce burocrazia, la determina risulta vista e firmata da sei dirigenti: il direttore generale, la direttrice sanitaria, il direttore amministrativo, il direttore sociosanitario, il dirigente delle Risorse Umane e la responsabile del procedimento. Altre determine che riguardano il settore delle Risorse umane: autorizzato il passaggio temporaneo alla Regione Marche, servizio Infrastrutture, di una funzionaria tecnica della Ast, l’ingegnera Lucia Mosciatti. Poi ci sono due avvisi pubblici per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente amministrativo e di un ingegnere clinico.