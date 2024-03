di Luca Patrassi

Medici in uscita e gare in entrata quello che appare dalle determine appena pubblicate all’albo pretorio della Ast di Macerata guidata dal direttore generale Marco Ricci. Dimissioni, con effetto da oggi, per il medico Riccardo Ottaviani, già titolare di rapporto in convenzione in qualità di medico dell’Emergenza Sanitaria, Territoriale con incarico a 38 ore settimanali, nelle sedi Ast di Macerata, Camerino, Matelica, San Severino Marche.

Ottaviani, con il preavviso di legge, ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto in convenzione con l’Ast di Macerata a decorrere appunto da oggi. In occasione della ricognizione, verranno adottati, se ritenuti necessari i provvedimenti opportuni al fine della pubblicazione di una eventuale zona carente per l’Emergenza Sanitaria Territoriale.

Sul fronte delle gare si registra la definizione della procedura di invito per l’affidamento congiunto in appalto integrato della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di San Severino nella modalità della procedura negoziata. Ast aveva pubblicato nel dicembre scorso l’avviso a manifestare interesse ed avevano risposto in tredici: poi c’è stato qualche problema burocratico, di “soccorso istruttorio” e di termini concessi non nella giusta misura, ed ora si è arrivati all’ammissione delle offerte di sei aziende ed alla nomina della commissione esaminatrice.

A valutare gli elaborati presentati dai sei operatori economici sarà la commissione guidata dalla ingegnera Fulvia Dini, direttrice dell’unità operativa Patrimonio e Nuove Opere della Ast, dal geometra Marco Sabbatini e dal perito industriale Mario Gattari mentre le funzioni di segretaria verbalizzante sarà svolte dalla collaboratrice amministrativa Sara Giustozzi.