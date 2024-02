«Attenti e professionali, medici e infermieri del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata sono una vera eccellenza». È il ringraziamento che formula Mariella Peghetti, maceratese di 73 anni, soccorsa nei giorni scorsi dal reparto di emergenza guidato da oltre sette anni dal primario Emanuele Rossi e diventato un fiore all’occhiello.

«Sono andata a fare le analisi di routine in un centro extraospedaliero – racconta la donna – dopo un paio di tentativi per il prelievo del sangue, avvertivo l’infermiera che stavo per svenire. La medesima mi ha fatto scendere dalla poltrona e mi ha fatto sedere in sala d’attesa su una sedia. Dopo poco sono svenuta e così sono caduta a terra, sbattendo lo zigomo destro. Mi sono risvegliata alla presenza dei gentilissimi addetti del 118, che mi hanno accompagnato al pronto soccorso. Qui sono stata subito assistita e sottoposta nell’immediatezza ad accertamenti, al seguito dei quali sono stata dimessa. Voglio ringraziare e fare un elogio a tutto il personale presente dal medico agli infermieri. Attenti e professionali nell’individuare anche il minimo rischio di qualche altra patologia oltre all’evidenza dei fatti».