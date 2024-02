di Luca Patrassi

Arriva dalla Lombardia, almeno come ultima sede di lavoro, la nuova direttrice della struttura complessa della Farmacia ospedaliera della Ast. Questa mattina la commissione esaminatrice ha definito la situazione del terzetto di idonei approdati alla fase finale del concorso ed abbinando il punteggio del curriculum e quello del colloqui ha appunto stabilito che la nuova direttrice della Farmacia ospedaliera della Ast di Macerata è Grazia Mingolla, che da un paio di anni era direttrice della azienda sanitaria Bergamo Ovest. Grazia Mingolla, quarantacinque anni, nata a Genk in Belgio, brindisina di San Vito dei Normanni, si è laureata all’Università degli studi di Bari nel 2002 in chimica e tecnologia farmaceutiche. Nel 2008 la specializzazione all’Università degli studi di Roma in Farmacia ospedaliera con una tesi sperimentale in risk management in Oncologia.

«Prosegue gli studi – si legge nella presentazione del curriculum – frequentando un corso di perfezionamento universitario su “Il Farmacista di Reparto”. Consegue, successivamente, numerosi Master in “Radiofarmacia”, “Strumenti per il Controllo, Lean Process e Logistica Sanitaria del Farmaco”, “Farmacia Oncologica”, “Statistica, ricerca biomedica e Salute”, “Manager dei dipartimenti farmaceutici” e in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici”».

Della commissione esaminatrice maceratese facevano parte Giancarlo Cordani, direttore sociosanitario della Ast di Macerata (il manager lombardo ha sostituito questa mattina, come disposto dal direttore generale Marco Ricci, quale componente di diritto la direttrice sanitaria Daniela Corsi assente per un inpedimento), Laura Lanzone direttrice farmacia ospedaliera di Biella, Michele Cecchi direttore del servizio dell’azienda fiorentina di Careggi, Erminia Sansone, direttrice della farmacia di Castrovillari e la dirigente della Ast Macerata Laura Abbruzzese con funzioni di segretario. Nella relazione, giusto per la cronaca, oltre all’impedimento della direttrice sanitaria, si nota un piccolo errore di battitura sul risultato di una addizione legata ai vari punteggi: 60+13 porterebbe 77.