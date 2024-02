di Laura Boccanera

«Stiamo ragionando su che tipo di impiego e destinazione dare al Covid hospital, venerdì un sopralluogo con i direttori dell’Ast per valutare un possibile utilizzo». Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica parla del futuro del Covid hospital all’ex fiera dopo le polemiche innescate dal Pd per l’inattività della struttura e per il mancato trasferimento della Tac di ultima generazione attualmente ancora all’interno della struttura.

Ora il primo cittadino fa sapere che è stato fissato un sopralluogo, ma, sottolinea, fino ad oggi non si è trattato di inerzia o mancanza di volontà di trovare una soluzione: «La struttura è stata lasciata fino ad oggi dormiente perché non si poteva avere la certezza che il Covid sparisse o che non fosse necessario di nuovo l’utilizzo del Covid hospital. Non è che qualcuno se n’è dimenticato. E’ una struttura che è stata ideata per l’emergenza e ora valuteremo come destinarla, non è detto che ritorni ad essere una fiera», fa sapere il primo cittadino.

Tuttavia al momento ipotesi sul futuro non ce ne sono e sono rimandate al confronto fra i tecnici: «Impossibile stabilire prima cosa farne – aggiunge – ci ragioneremo sulla base delle esigenze. Oltretutto pur non essendoci all’interno letti o altre apparecchiature è stata allestita con un’impiantistica per l’emergenza e si potrebbe sfruttare questa caratteristica per altre destinazioni di carattere sanitario o, che so, per protezione civile o vigili del fuoco. Ma ovviamente è un ragionamento che spetta alle figure tecniche. Potrebbe anche tornare ad essere uno spazio espositivo. Venerdì è un primo incontro su cui poi iniziare a lavorare».