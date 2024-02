«Era un impegno che avevamo preso con i cittadini e sono molto contento di aver conseguito un risultato che ritengo fondamentale per tutti i cittadini di Monte San Martino. Sono certo che i tanti disagi che inevitabilmente ci sono stati negli ultimi mesi, saranno superati, grazie alla prestazione aggiuntiva offerta dal medico di base. Ringrazio la dottoressa Cristallini per la professionalità e la disponibilità mostrate, oltre ovviamente alla Regione Marche, all’Ast e al consigliere regionale Simone Livi per l’interessamento che ha consentito di raggiungere un obiettivo che puntavamo a raggiungere ormai da mesi».

E’ il consigliere Raffaele Anselmi, del gruppo consiliare Monte San Martino tra la Gente – Fratelli d’Italia, ad annunciare la soluzione trovata per il problema del medico di base nel piccolo centro dell’entroterra.

«Un problema – spiega Anselmi – che si era presentato da aprile scorso, cioè da quando il medico di base che prestava servizio nel comune era andato in pensione. Da quel momento, per i residenti che avevano necessità di usufruire delle prestazioni del medico di medicina generale è iniziato un vero e proprio calvario. Finalmente, dopo una lunga serie di contatti con la Regione Marche e l’Ast, è stata trovata una soluzione. La dottoressa Carlotta Cristallini – spiega Anselmi – ha trovato l’accordo con l’Ast per una prestazione aggiuntiva di 5 ore che porteranno a 25 le ore complessive settimanali di prestazione a Monte San Martino».