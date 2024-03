di Luca Patrassi

Una serie di concorsi in attesa possibilmente dei candidati quelli pubblicati a cura dell’Ast guidata dal direttore generale Marco Ricci. Alcuni (come quello per la Medicina di Urgenza) sono l’ennesimo tentativo di mettere mano alla carenza di organico, altri sono nuovi. Inedito il concorso – un incarico triennale – per un posto di ingegnere gestionale. Di cosa si occupa un ingegnere gestionale? Valutazione delle performance, delle tecnologie, rendere efficienti i processi clinici, gestione delle camere operatorie, delle agende ambulatoriali: insomma, una piccola grande rivoluzione se e quando andrà in porto. Intanto il concorso è stato pubblicato e il termine per le domande è quello del prossimo 17 marzo.

Dai profili nuovi a quelli più tradizionali. Bandito da Ast Macerata, come Ente capofila, un concorso pubblico aggregato degli Enti del servizio sanitario regionale, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti (tre a Macerata) a tempo pieno e indeterminato di tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Scadenza il 17 marzo. Altri tre concorsi hanno il 17 marzo come termine per la presentazione della domanda di partecipazione: si tratta di un posto di dirigente medico di Medicina legale, di un posto da dirigente medico di Ostetricia e di un posto da dirigente medico di Medicina nucleare. Otto i posti a tempo indeterminato messi a concorso come dirigente per la Medicina di Urgenza: in questo caso, e per la verità anche per diverse altre specialistiche, si tratta dell’ennesimo tentativo di copertura dei vuoti in organico. Gli specialisti scarseggiano ed anche i giovani medici, potendo scegliere, si orientano verso i grandi ospedali e molto meno verso quelli in aree disagiate o meno attrattivi anche ai fini della casistica e della carriera.

Poi c’è un concorso per 22 posti a tempo indeterminato di Operatore sociosanitario, scadenza il prossimo 11 marzo e in questo caso l’Ente capofila è l’Ast di Ancona. E’ poi stato indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato di un dirigente amministrativo Infine è sempre valido l’avviso per la manifestazione di interesse di specialisti in pensione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo: le unità operative interessate sono i Pronto Soccorso, la Rianimazione di Camerino, il Punto di primo intervento di Tolentino, la Nefrologia di Civitanova, la degenza Covid di San Severino, l’Hospice di San Severino, la Medic ina legale e la Medicina generale.