Nuove assunzioni di personale, in diversi profili, per l’Azienda sanitaria maceratese. Due dirigenti medici di neurologia, Carlo Vico e Giovanna Pilurzi, sono stati assunti a tempo indeterminato, mentre a tempo determinato e orario ridotto tre ortopedici, gli specializzandi Valerio Tiburzi, Letizia Guerrini e Lucia Sciamanna, che trasformeranno il loro rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il conseguimento del titolo di specializzazione. «Cerchiamo di fronteggiare la carenza di medici in vari reparti, anche con l’assunzione degli specializzandi – dichiara il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci – il reclutamento di personale è già stato previsto nella programmazione economica del fabbisogno triennale 2023-2025, di cui al relativo Piao».

Assunzione a tempo determinato e pieno per un anno della psicologa Cristina Guardati all’Uoc Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro al fine di realizzare progetti trasversali, svolti in collaborazione con i servizi del Dipartimento di prevenzione. Per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie richieste e, quindi, garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza è stato prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato di Pamela Piaggesi, fisioterapista, che giungerà a scadenza a fine mese. Tramite avviso di mobilità esterna, infine, si segnalano in entrata le assunzioni di Livia Panichelli, medico di medicina d’emergenza-urgenza proveniente dall’Ast di Ancona, e dei medici Lara Lucidi, ortottista, e Antonio De Cesare, tecnico sanitario di radiologia medica.