Poco meno di mezzo milione di euro per la formazione: l’Ast di Macerata, con una determina a firma del direttore generale Marco Ricci, ha appena approvato il piano per l’anno in corso. La motivazione dell’atto: «L’Ast, in qualità di provider erogatore di formazione, assume il governo strategico del sistema delle attività formative, volto a valorizzare ed indirizzare l’intero sistema aziendale verso maggiori livelli di professionalità, efficacia, efficienza, qualità e innovazione al fine di garantire una presa in carico dell’utente sempre più aderente alla realtà del territorio». Questa la premessa ed è stato stabilito un fondo di 490mila euro provvisoriamente assegnato all’attività di formazione annuale: 245mila euro per la formazione e l’aggiornamento in sede, 171mila euro per la formazione fuori sede e 74mila euro per l’acquisto di hardware e software. Tra i corsi che saranno sviluppati figurano il consenso informato e consapevole per prestazioni sanitarie, le relazioni di cura, la comunicazione tra operatori e utenza, il percorso di presa in carico in Ast Macerata dei soggetti vittima di violenza (codice rosa), diffusione piano di maxiemergenza preospedaliero Ast Macerata.

(l. pat.)