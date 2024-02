Scadrà il prossimo 11 marzo la possibilità, per coloro avente il titolo di operatore socio sanitario di poter partecipare al concorso pubblico, in forma aggregata, per 22 posti su base regionale.

I futuri nuovi assunti saranno collocati nell’Ast di Pesaro (2 unità), Ancona (6 unità), Macerata (5 unità), Fermo (1 unità), Ascoli (6 unità). 1 per l’azienda ospedaliera universitaria e 1 per l’Inrca. Saranno redatte sette graduatorie, tante quante sono gli enti del servizio sanitario regionale. Il concorso, atteso da tempo, permetterà agli operatori socio sanitari presenti nelle Marche, ed operanti in gran parte presso strutture private, di accedere al pubblico impiego a tempo pieno ed indeterminato. Per la Fp Cisl Marche le necessità di nuovi operatori socio sanitari è molto maggiore di 22 unità, ma poiché la graduatoria rimarrà aperta due anni vi sarà la possibilità di scorrimento della stessa e di coprire cosi le necessità del sistema. Si prevedono oltre duemila domande e per supportare in maniera concreta sia gli oos che si avvicinano per la prima volta al mondo del lavoro, che coloro operanti attualmente presso strutture private, la Fp Marche organizza un corso di formazione, da remoto, per fornire le competenze per affrontare nel migliore dei modi la sfida concorsuale. Informazioni e prenotazioni potranno essere effettuate scrivendo alla referente organizzativa del corso all’indirizzo mail: s.cristofanelli@cisl.it