L’ospedale di Civitanova anche quest’anno aderisce alla terza giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e conseguenti disturbi uditivi, organizzata dalla società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale insieme alla società italiana di audiologia e foniatria dal titolo “Sordità: una pandemia silenziosa”. La manifestazione si svolge in ideale continuità e condivisione d’intenti con la giornata mondiale dell’udito, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità .

Venerdì prossimo, 1 marzo, per l’intera giornata, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, il servizio di Audiologia dell’Ast di Macerata offre ai cittadini la possibilità di accedere gratuitamente, e senza prenotazione, agli ambulatori di Otorinolaringoiatria del nosocomio costiero, situati al piano terra, per un controllo dell’udito. «L’evento del 1 marzo intende focalizzare l’attenzione sul fenomeno della sordità, perché le malattie dell’orecchio e i conseguenti disturbi uditivi sono molto frequenti – sottolinea il direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria Cesare Carlucci – e sono paragonabili, per numeri, tendenze e conseguenze, ad una pandemia silenziosa, in quanto circondata dal “silenzio” dei mezzi d’informazione e dell’opinione pubblica. E’ dimostrato, invece, che possiamo contrastare in modo efficace le conseguenze della sordità se la riportiamo alla sua natura di sintomo di una malattia dell’orecchio, approntando le necessarie azioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione».