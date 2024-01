La direttrice dell’ambulatorio cardio-oncologico dell’ospedale di Camerino, attivato tre mesi fa, Josephine Staine (che dirige Cardiologia) fa un primo bilancio dell’attività. Nonostante l’ambulatorio operi nei primi tre giovedì di ogni mese, da novembre sono state già effettuate 68 prestazioni, che comprendono elettrocardiogramma, visita ed ecocardiografia. Staine circa 13 anni fa ha istituito nelle Marche il primo ambulatorio cardio-oncologico con lo scopo di creare un gruppo guidato, nella pratica ambulatoriale, da un Protocollo unico e condiviso per migliorare globalmente l’assistenza al paziente oncologico, identificando il rischio di sviluppo di cardiotossicità e attuando tempestivamente un trattamento capace di proteggere il cuore da un danno conclamato.

Sull’ambulatorio spiega: «Abbiamo creato un percorso condiviso con il direttore di Oncologia di Macerata, Nicola Battelli e con Luca Faloppi dell’Oncologia di San Severino per identificare precocemente i pazienti a maggior rischio di sviluppare disfunzione cardiaca da chemioterapia».

La finalità dell’ambulatorio è «identificare precocemente i pazienti a rischio di sviluppare cardiotossicità, valutare in modo personalizzato il programma terapeutico antitumorale o l’utilizzo di agenti cardioprotettori durante la chemioterapia e pianificare uno stretto monitoraggio della funzione cardiaca, introducendo in fase precoce una terapia cardiologica di prevenzione o di supporto. La possibilità di identificare precocemente i pazienti più ad alto rischio di cardiotossicità sta rappresentando un obiettivo primario sia per il cardiologo che per l’oncologo».

All’ambulatorio ci si può rivolgere il giovedì dalle 8,30 alle 13, la lista dei pazienti sarà stilata da ciascuna Oncologia su agenda Cup, nelle giornate specifiche previste con posti dedicati. Il secondo giovedì di ogni mese le sedute saranno dedicate ai pazienti dell’Oncologia di San Severino, mentre il primo e il terzo giovedì del mese saranno destinate ai pazienti di quella di Macerata.

«L’attivazione di un ambulatorio cardio-oncologico all’ospedale di Camerino ci permette di offrire ai pazienti un servizio di avanguardia, frutto di una sinergia importante tra le Unità operative di Cardiologia e di Oncologia» dice il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci. «Questa è la dimostrazione delle eccellenze che operano all’interno della nostra Azienda – sottolinea il Direttore Sanitario Daniela Corsi – capaci di elevare gli standard dell’assistenza sanitaria erogati agli utenti».