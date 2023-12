In camice bianco e col contratto a tempo indeterminato. Una situazione che riguarda 132 dipendenti dell’Ast di Macerata che sono stati stabilizzati. Precariato addio sia per quattro dirigenti del comparto sanitario, sia per 128 persone tra sanitari e personale amministrativo. Non solo stabilizzazioni ma anche 9 assunzioni nel settore dell’amministrazione e diversi rinnovi di contratto.

«Sono felice di aver avuto la possibilità di stabilizzare un numero così importante di dipendenti, che nel corso del tempo hanno dimostrato competenze e entusiasmo nel lavoro – dice il direttore generale dell’Ast, Marco Ricci -. Con la stabilizzazione abbiamo valorizzato un capitale umano prezioso dalle notevoli professionalità acquisite in questi anni: i precari assunti a tempo indeterminato sono garanzia di futuro per la nostra Azienda».

«Assunzioni e stabilizzazioni non solo garantiscono assistenza e servizi ai cittadini – sottolinea il vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – ma consentono anche al personale sanitario che ha acquisito nel tempo capacità, di svolgere l’attività con maggiore tranquillità e garanzie per il futuro».

Dal bando di gara delle Ast di Macerata, Fermo e Ascoli, sono stati assunti a tempo determinato anche nove assistenti amministrativi. Mentre per assicurare il regolare svolgimento dei turni di lavoro, la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, sono stati prorogati numerosi contratti di lavoro a tempo determinato del personale del comparto, che giungevano a scadenza nel mese dicembre. Le proroghe rientrano nella Programmazione economica del fabbisogno triennale del personale 2023-2025. Per quanto riguarda il personale sanitario e socio-sanitario si tratta di 44 infermieri, un educatore professionale, un fisioterapista, un logopedista, un’ostetrica e 5 operatori sociosanitari, mentre per il personale amministrativo e tecnico la proroga riguarda 11 coadiutori amministrativi e 25 operatori tecnici. A tempo indeterminato, infine, è stata assunta un’ostetrica.