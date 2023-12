Non sempre e solo difficoltà e problemi. La sanità maceratese è fatta anche di tante storie a lieto fine. Donatella Giuliani Gennari è stata ricoverata nelle scorse settimane all’ospedale cittadino e per questo ringrazia i medici e i reparti con i quali è venuta a contatto.

«Desidero ringraziare di cuore il primario del reparto di chirurgia Walter Siquini, e tutto lo staff di medici, infermieri e oss per la professionalità, l’umanità e la gentilezza con cui mi hanno curata, ma anche accolta ed aiutata, in un momento molto difficile della mia vita – sottolinea la donna – con altrettanta gratitudine e stima voglio ringraziare anche il personale del reparto di radiologia interventistica, che pure si è prodigato per aiutarmi a guarire, e il cui intervento mi ha permesso di evitare un’operazione molto invasiva. Approfitto di questa occasione per fare a tutti loro i miei migliori auguri di buon Natale. Che Dio vi benedica».