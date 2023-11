di Luca Patrassi

Il bando per i lavori per la realizzazione delle Case della Salute a Macerata e a Camerino, ammissione di quattro imprese alla gara per la realizzazione di una gamma camera pet nel reparto di Medicina nucleare di Macerata, uscita di scena con destinazione Fermo di un importante tecnico della Neurologia di Macerata ed infine il “giallo” delle assunzioni di medici a Camerino con apparizioni e scomparse. L’albo pretorio ha visto pubblicate in questi giorni alcune determine a firma del direttore generale facente funzioni Milco Coacci (il nuovo direttore Marco Ricci, nominato al posto di Daniela Corsi, assumerà l’incarico dal 5 dicembre).

Si parte dalla procedura negoziata per l’affidamento congiunto in appalto integrato della progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del padiglione Morselli dell’ex Onp per la realizzazione della Casa della Comunità di Macerata”: l’importo a base di gara è di un milione 216mila euro. Da Macerata a Camerino, sempre Casa della Salute: intervento da 3 milioni e 420mila euro e 191mila euro di spese per la progettazione e la validazione. Nominata infine la commissione esaminatrice, guidata dall’ingegnere Fulvia Dini, dirigente tecnico della Ast Macerata per la valutazione delle offerte per i lavori di installazione della nuova gamma camera e pet dell’ospedale di Macerata: quattro le aziende ammesse.

Dai lavori alle risorse umane. Il tecnico della Neurologia di Macerata Matteo Diamanti ha chiesto ed ottenuto la concessione di un anno di aspettativa dal prossimo primo dicembre a seguito di conferimento di incarico a dirigente delle professioni sanitarie dell’area tecnica dell’Ast di Fermo.

Infine il balletto dei numeri sulle assunzioni per la Medicina Interna di Camerino: agli inizi di ottobre l’Ast aveva annunciato l’assunzione di sei medici facendone nomi e cognomi, pochi giorni fa l’Ast del direttore Coacci ha pubblicato una determina sullo stesso argomento scrivendo che, a margine del concorso espletato, è stato possibile assumere una specialista a tempo indeterminato e uno specializzando per due mesi cambiandogli la tipologia di contratto dopo aver incassato dall’Università Politecnica un no all’ipotesi iniziale. La domanda è: i sei medici dati assunti per sooperire – come si è detto alle esigenze dell’entroterra – erano delle apparizioni, sono nel frattempo scomparsi? Giovedì l’assessore Filippo Saltamartini ha annunciato l’assunzione di quattro medici a Camerino. Che dire la prossima volta magari sarà il caso di mandare ai media i nomi con foto allegate, nel caso si dovesse ricorrere all’aiuto di “Chi l’ha Visto?”