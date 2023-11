«Mia suocera di 91 anni salvata all’ospedale di Civitanova». Silvia Feroci racconta cosa è accaduto nei giorni scorsi a Filomena Gaeta e, insieme ai suoi familiari, ringrazia il personale dell’ospedale.

«Ci siamo trovati a passare un brutto momento venerdì quando mia suocera è stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso. Ci sentiamo di ringraziare per la velocità e la bravura della dottoressa del pronto soccorso di cui non ricordo il nome, ma anche per la loro umanità. Nel giro di poco tempo, sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari e poi l’intervento chirurgico. Attualmente mia suocera è ancora ricoverata in ospedale ed il percorso sarà lungo e difficile, nonché doloroso. Io e la mia famiglia siamo veramente grati per tutto ciò che hanno fatto, con estrema bravura e attenzione nei confronti di una persona anziana e molto fragile, ma anche nei confronti del nostro dolore».