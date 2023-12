Incontro a palazzo Sforza tra il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e Marco Ricci, nuovo direttore generale dell’Ast di Macerata. «È stato un piacere stringere la mano al nuovo direttore – ha detto il primo cittadino – un professionista esemplare che sono sicuro saprà affrontare le grandi sfide alle quali la sanità marchigiana è chiamata a rispondere».

Marco Ricci, 55 anni, laurea in Giurisprudenza, arriva da Milano dove ha lasciato l’incarico di direttore amministrativo dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (Asst) Rhodense, afferente all’Ats della città metropolitana di Milano. Dal 2011 fino al 31 dicembre 2015 è stato anche direttore amministrativo, responsabile dell’Unità operativa complessa approvvigionamenti e logistica dell’Asl Milano 2 (ora Ats Città Metropolitana). «Un curriculum di tutto rispetto – ha aggiunto Ciarapica – e una consolidata esperienza che farà bene alla nostra sanità, visto anche il periodo delicato che stiamo affrontando. La sinergia tra enti ed istituzioni è fondamentale per dare risposte concrete alle esigenze sanitarie del territorio, ma anche per affrontare il percorso di integrazione sociosanitario in atto».