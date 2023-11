Va in ospedale, crea il caos e colpisce uno dei sanitari con la stampella: denunciato. E’ successo a San Severino, nei guai per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di servizio un 60enne. La settimana scorsa l’uomo ha telefonato in ospedale minacciando i sanitari perché a suo dire avrebbero dovuto somministrare dei farmaci a una parente ricoverata. Poco dopo è andato di persona in ospedale e si è messo ad urlare come un forsennato, brandendo una stampella, continuando a minacciare i sanitari e creando il caos nel reparto per più di un’ora. Finendo poi per colpire ad una mano con la stampella uno dei sanitari. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, allertati dall’ospedale, e l’uomo è stato denunciato.