Assunzioni e nuovi concorsi in arrivo per l’Azienda sanitaria di Macerata. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. «Sono stati assunti a tempo indeterminato un dirigente medico di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica e un tecnico sanitario di laboratorio biomedico – spiega l’assessore – e sono stati indetti due concorsi pubblici, sempre per assunzioni a tempo indeterminato, di un dirigente medico di Organizzazione servizi sanitari di base e di un dirigente medico di Radiodiagnostica». Le modalità di presentazione della domanda, fa sapere la Ast di Macerata, saranno specificate nel bando così come la scadenza.

«Inoltre – aggiunge Saltamartini – è stato indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per formare una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici di Medicina legale». Saranno ammessi anche i medici in formazione specialistica iscritti al penultimo e ultimo anno del corso di studi, per i quali verrà formulata una apposita graduatoria: l’assunzione sarà infatti subordinata al conseguimento del titolo e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla scadenza del bando. «La copertura di tutti i vuoti di organico costituisce una priorità della Regione e dell’assessorato – conclude l’assessore – e le Aziende stanno scrupolosamente cercando di coprire tutte le carenze».