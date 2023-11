di Luca Patrassi

Tenta e ritenta, visto mai che alla fine i medici si trovano? La speranza è in effetti l’ultima a morire, in particolare trattandosi di un ospedale. A Camerino si sono rivelati infruttuosi i tentativi di assumere medici in Cardiologia e in Medicina Interna: gli ultimi bandi di concorso, peraltro chiusi da poco, non hanno dato l’esito sperato. Diversamente dal passato, stavolta in graduatoria c’erano parecchi specialisti e specializzandi, ma al dunque quasi tutti hanno rifiutato l’assunzione, in particolare quelli che l’Ast voleva destinare a Camerino.

I vincitori di concorso, potendo scegliere tra le varie opportunità offerte da vari bandi in giro per la regione, non vanno a Camerino e rifiutano l’Ast Macerata. Ora nuova determina, nuovo bando di concorso per due posti di dirigenti medici della Medicina Interna dell’ospedale di Camerino. Situazione analoga per la Cardiologia dell’ospedale di Camerino dove da qualche mese accade che la primaria sia l’unico medico in servizio. Anche in questo caso un nuovo concorso per due posti. Dai concorsi agli incarichi a tempo indeterminato per l’assistenza primaria: Riccardo Belelli (ambulatorio principale a Recanati), Emiliano Giumetti (Macerata),Gerarda Lucia Cellesi(Porto Recanati) e Giulia Andreani (Civitanova). Accettata infine dalla Ast l’autolimitazione del massimale di scelta per le pediatre Alessandra Di Stasio (Potenza Picena e Montelupone) e Barbara Gigli (Montecosaro).