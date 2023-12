«Ci auguriamo che tali fraintendimenti non accadano più», così l’Ast Macerata esprime rammarico per la vicenda occorsa a Lorenzo Saccà, l’82enne maceratese che a Cronache Maceratesi aveva segnalato nei giorni scorsi l’impossibilità di prenotare un vaccino anti-Covid a Macerata. Per fortuna, la sua storia ha avuto un lieto fine. «Siamo dispiaciuti per la vicenda occorsa a Lorenzo Saccà – fa sapere la direzione generale dell’Azienda Sanitaria territoriale maceratese in una nota – vorremmo evidenziare come lo stesso si sarebbe potuto rivolgere, in ogni caso, al proprio medico di medicina generale al fine di ottenere la vaccinazione. Il nostro servizio vaccinale ha preso contatti con Saccà per programmare la vaccinazione». Saccà l’altro ieri su Cronache Maceratesi aveva raccontata la difficoltà a vaccinarsi, e che il Cup gli aveva fornito come prima data disponibile il 21 gennaio ma non a Macerata, dove vive, ma a Camerino e Civitanova. Aveva detto di aver rinunciato perché ha difficoltà a guidare e avrebbe dovuto chiedere alla figlia di prendere un permesso dal lavoro per accompagnarlo.

Oggi la Regione ha annunciato che sabato a Piediripa ci sarà un open day per vaccinarsi, dalle 9 alle 14, all’ambulatorio dell’Isp di via Annibali. «Chiunque vorrà vaccinarsi, lo potrà fare senza prenotazione presentandosi direttamente presso la sede sopracitata – conclude l’Ast –. L’Ast di Macerata per la seconda metà di dicembre, rispetto agli slot precedentemente disponibili, ha aggiunto a Cup ulteriori 120 posti per potersi vaccinare. A breve, poi, saranno disponibili per il mese di gennaio 2024 ulteriori 420 posti prenotabili».