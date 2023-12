Lucilla Albezzano, 75 anni di Corridonia, ha subito nelle scorse settimane un intervento al ginocchio a Villa Pini a Civitanova. La donna ha lavorato nella clinica per 20 anni come centralinista ma questa volta nel reparto ha vestito un altro ruolo e vuole ringraziare. «Un grazie al dottor Pierluigi Giansante che mi ha ricostruito un ginocchio nuovo e funzionante, alla dottoressa Concettina Del Rosario Aversano e a tutto lo staff dell’Ortopedia per la professionalità con la quale mi hanno assistito, alla caposala Giselle e a tutto il personale di Villa Margherita. Un grazie particolare ai fisioterapisti che con amore e professionalità mi hanno supportato e sopportato».

