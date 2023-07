Entrano nel vivo le prove di “Carmen” allo Sferisterio con il cast impegnato nel rifinire le indicazioni del regista Daniele Menghini e del direttore d’orchestra Donato Renzetti.

Sul palcoscenico dell’arena, sulle note di Bizet, si contrappongono due figure femminili agli antipodi: Carmen, donna ribelle e simbolo mitico della seduzione, e Micaëla, fidanzata perfetta e pronta a riportare a casa Don José, interpretate dal mezzosoprano georgiano Ketevan Kemoklidze e dal soprano palermitano Roberta Mantegna, stelle del panorama operistico internazionale.

Sono loro stesse, nel video firmato da Alia Simoncini, a raccontare i personaggi che porteranno in scena per la serata inaugurale del Macerata Opera Festival il prossimo 20 luglio, poi in replica il 23 e 28 luglio, il 6 agosto, serate che continuano a raccogliere il favore del pubblico nelle vendite dei biglietti.

In questo nuovo spettacolo pensato appositamente per lo Sferisterio, il cast è completato da Ragaa Eldin (Don José), Fabrizio Beggi (Escamillo), Armando Gabba (Le Dancaïre), Saverio Fiore (Le Remendado), Paolo Ingrasciotta (Moralès), Andrea Concetti (Zuniga), Francesca Benitez (Frasquita), Alessandra Della Croce(Mercédès), Andrea Pistolesi (Un bohémien), Tina Chikvinidze (Une marchande d’oranges), Valentina Picello (Attrice).