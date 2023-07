di Marco Ribechi

Sferisterio live fa filotto di successi e Macerata bussa alle porte del mondo. Ha assunto una dimensione internazionale l’inizio dell’estate maceratese con tre concerti in rapida successione (martedì, mercoledì e giovedì) capaci di intercettare pubblici e sensibilità differenti.

The Lumineers, con oltre 2mila paganti, moltissimi dei quali stranieri, ha rappresentato una data singolare nel tour della band americana abituata a numeri molto più grandi. Dimensione intima dello Sferisterio che però, allo stesso tempo, è stata uno degli elementi di forza per far scegliere ai fan stranieri questa data piuttosto che quelle di Roma o Milano, dove il palco sarebbe stato più lontano e l’acustica sicuramente peggiore. Tutto esaurito per i Simply Red con 2500 biglietti (questa è la capienza massima attuale dell’arena), un vero successo per una band che il giorno successivo ha suonato al Lucca Summer Festival, il festival italiano di musica più conosciuto e cliccato al mondo.

Infine numeri più contenuti per i Deep Purple, circa mille ticket distribuiti (è anche vero che i costi erano molto alti), che però hanno contribuito a diffondere l’immagine dell’arena e della città nel mondo grazie al passaparola dei fan di vecchia data.

«La formula che abbiamo messo a punto per Sferisterio Live sta dando i suoi frutti – spiega Riccardo Sacchi, assessore agli Eventi – quest’anno abbiamo attuato una strategia che ci permette di portare i grandi nomi della musica internazionale senza avere alcun rischio d’impresa grazie alle convenzioni stipulate. Questo ci permette di avere a costo zero un cartellone paragonabile a quello di città che hanno cinque o sei volte il nostro numero di abitanti. Inoltre, la fama che questi big portano allo Sferisterio, costituisce un volano anche per il brand Macerata il cui nome si sta diffondendo sempre di più soprattutto in rete ma anche tra gli artisti. Solo nei giorni del festival i nostri social hanno fatto registrare oltre 55mila contatti. Ora molte personalità celebri vogliono venire ad esibirsi qui».

Proprio con questo scopo si era deciso di utilizzare i contributi del nuovo sponsor Edif per una campagna pubblicitaria ad ampio raggio, sia on line che off line, contando decine di migliaia di visualizzazioni nei social, anche grazie alle foto postate dagli artisti stessi come ad esempio Simply Red e The Lumineers. «Lo Sferisterio, lo sappiamo – continua Sacchi – ha un problema di sostenibilità. Infatti il limitato numero di posti non permette di invitare produzioni eccessivamente costose. Allo stesso tempo però gli artisti parlano tra di loro, ad esempio Mick Hucknall, il frontman dei Simply Red, è molto amico di Sting. Quindi anche tra i musicisti di primo livello si sta diffondendo l’idea che suonare allo Sferisterio sia un’esperienza da fare almeno una volta in carriera, lo ha confessato anche Zucchero lo scorso anno, vuoi per la sua magia del luogo o per la qualità dell’acustica».

Una stagione inoltre che ha saputo differenziare diversi pubblici: «Con questi primi tre eventi abbiamo tutti visto come ogni serata abbia intercettato un bacino diverso – prosegue Sacchi – Abbiamo ottimi riscontri anche per i prossimi appuntamenti. Infatti, almeno dai dati di oggi, sembra che Ranieri abbia già venduto quasi 1600 biglietti, lo stesso si può dire per Robert Plant, Madame e Mr. Rain. Un pochino più indietro è la star del violino David Garrett che però sicuramente aumenterà le vendite nelle prossime settimane. Quindi sia la città che il pubblico visitante sta rispondendo molto bene e siamo ampiamente soddisfatti di questi primi risultati».

A questo proposito potrebbe uscir fuori all’improvviso il proverbiale coniglio dal cappello. «Ci piacerebbe inserire un’altra data – dice Sacchi – abbiamo alcuni nomi di grandi ospiti ma è presto per dare indiscrezioni. Quello che ci tengo a rimarcare è che questi eventi creano una pubblicità indiretta davvero potente per la città, quindi il ritorno non è solo in termine di eventi ma di immagine in generale. ll nome di Macerata sta bussando a porte sempre più internazionali».

Non si può nascondere però che la città ha un problema di ricettività, sia nel numero delle stanze d’albergo, sia nei servizi agli ospiti che arrivano per gli show. «Il nostro compito come amministrazione è creare le condizioni per stimolare il privato ad investire nella città – conclude l’assessore – E’ vero che non ci sono alberghi di grandi dimensioni, né tantomeno di categoria superiore. Però questo è un problema di tutta la regione. La ricettività di Macerata è organizzata in microstrutture che sono sold out per tutta l’estate visto che anche la stagione operistica è alle porte. In futuro strutturare le offerte di tutti gli operatori e coordinarsi insieme potrebbe sicuramente essere un ulteriore passo avanti».

(foto di Massimo Zanconi)