ACCOGLIENZA - L'ex presidente dell'associazione è stato prosciolto oggi al tribunale di Macerata. I fatti contestati, in seguito ad una indagine della Finanza, riguardavano le dichiarazioni che andavano dal 2011 al 2016

Evasione dell’Iva, assolto Paolo Bernabucci, finito sotto accusa al tribunale di Macerata in qualità di presidente del Gus (Gruppo umana solidarietà). L’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, contestava a Bernabucci (presidente del Gus di Macerata dal 2008 al 2018) una serie di presunte evasioni dell’Iva che sarebbero avvenute nel corso di alcuni anni e relative alle dichiarazioni per il 2011, il 20121, il 2013, il 2014, il 2015. Evasioni per milioni di euro. Si parte dal 2011 quando, per l’accusa, Bernabucci, in qualità di presidente del Gus, pur essendovi obbligato, non avrebbe presentato la dichiarazione relativa all’Iva, determinando così un’imposta evasa di 531.187 euro. Nel 2012 si parla di una evasione di 586.646 euro ai fini Ires e di 922.397 euro ai fini Iva. Nel 2013 ci sarebbe stata una evasione di 103.574 euro dell’Iva. Nel 2014 si parla di un’imposta evasa di 178.303 euro Ires e 929.852 euro Iva.

Nel 2015 di parla di una evasione di 2,7 milioni di euro indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Al fine di evadere l’imposta sui redditi, non presentava, pur essendovi obbligato, la dichiarazione relativa a detta imposta per l’anno d’imposto 2015, determinando così un’imposta evasa di 756.061 euro ai fini Ires. Oggi il giudice Federico Simonelli ha assolto Bernabucci, difeso dall’avvocato Gianluca Gattari, «perché il fatto non sussiste». Il pm aveva chiesto la condanna a 3 anni e 3 mesi.

L’indagine sull’accoglienza era esplosa nel 2018 mentre la città era ancora scossa dall’omicidio di Pamela Mastropietro. La Guardia di finanza aveva posto l’attenzione non solo sul Gus ma anche sull’Acsim (è della scorsa settimana l’assoluzione dell’ex presidente Daniel Amanze). Le Fiamme gialle prima e la Procura poi contestavano che non si potesse ritenere il Gus una ong, e quindi che dovessero essere versate le imposte. Tesi sempre contrastata dalla difesa. In seguito alle indagini si era scatenata una burrasca politica in città con l’allora minoranza di centrodestra che aveva attaccato denunciando che l’accoglienza era fuori controllo.

(Gian. Gin.)