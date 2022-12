ALLARME - Federfarma chiede alla Regione di «impegnarsi a rispettare le forniture. Il problema lo abbiamo anche nel Fermano». La presidente della sezione di Macerata, Ida Kaczmarek: «Alcune farmacie hanno dovuto indirizzare i pazienti agli ospedali»

«Gravi problemi nell’approvvigionamento di ossigeno in bombole segnalati da numerose farmacie delle province di Fermo e Macerata, Federfarma ha informato la Regione» così Marco Meconi vice presidente di Federfarma Marche. I problemi sono dovuti «ai notevoli disservizi espressi dalla ditta Vitalaire che in base all’accordo con la Regione dovrebbe provvedere a tali fondamentali forniture. Sono più di 50 le farmacie della provincia di Macerata sprovviste da giorni di bombole, nonostante alcune siano di turno nel giorno di Natale e Santo Stefano. Analogo disservizio è registrato nella provincia di Fermo dove sono circa 20 le farmacie sprovviste da giorni di ossigeno». Una carenza, dice Meconi «che non è più sostenibile, abbiamo segnalato i problemi alla Regione e ricordiamo che l’ossigeno è un farmaco obbligatorio per legge, l’unica fonte di approvvigionamento è la gara regionale con l’individuazione delle aziende che in conseguenza dell’aggiudicazione, dovrebbero rispettare i termini di consegna». «In queste ore – dice la presidente di Federfarma Macerata Ida Kaczmarek – alcune farmacie hanno dovuto indirizzare i pazienti agli ospedali di zona nella speranza di poter ricaricare le bombole vuote in loro possesso».

Federmfarma annuncia che nelle prossime ore «informeremo i carabinieri del Nas a tutela dei pazienti e delle farmacie» e chiede che la Regione di «si impegni per il rispetto delle forniture ed ottenga anche che le bombole vuote in giacenza nelle farmacie vengano ritirate dall’azienda».