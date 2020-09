ELEZIONI 2020 - Il leader della Lega ha incontrato a Castelfidardo il nuovo governatore Francesco Acquaroli. «Le Marche dopo decenni hanno deciso un cambiamento. Per governare bene avremo bisogno non di decine ma di centinaia di persone. Ci aspettano non 5 ma dieci anni di impegno. Il primo gap da superare è quello delle infrastrutture»

«Per governare bene questa terra serviranno centinaia di persone, quindi faccio un appello ai marchigiani a farsi avanti, anche se non hanno esperienza politica ma ne hanno magari nel volontariato, in ambito professionale, di lavoro, di vita». A dirlo Matteo Salvini che ha iniziato oggi il suo tour nelle regioni dove si è votato. E lo ha fatto dalle Marche con prima tappa a Castelfidardo. Presenti sia i consiglieri eletti che quelli non eletti, gli onorevoli Giuliano Pazzaglini e Tullio Patassini, il coordinatore provinciale di Macerata, Simone Merlini, e il commissario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti. Prima l’incontro con il nuovo governatore, Francesco Acquaroli, poi Salvini si è presentato in conferenza stampa. E lo ha fatto con una battuta sul Milan, squadra per cui tifano sia il leader della Lega che Acquaroli.

«Abbiamo parlato di quasi tutto con Acquaroli, tranne che della campagna acquisti del Milan – scherza Salvini -. Ho ritenuto bello partire dalle Marche questo giro per tutte le regioni: dopo decenni hanno deciso un cambiamento e un cambio di passo: con Acquaroli, il centrodestra e una bella squadra. Per me è motivo di orgoglio avere 8 consiglieri della Lega in Regione». Salvini ha voluto che oggi fossero presenti sia gli eletti che i non eletti, e ha spiegato: «Per governare bene questa la terra serviranno non alcune decine ma alcune centinaia di persone. L’appello ai marchigiani è che se vogliono dare una mano si facciano avanti, anche se non hanno esperienze politiche, ma con le competenze che hanno. Ero al Micam lunedì e c’erano tantissimi imprenditori marchigiani che chiedono ascolto e coinvolgimento. Come Lega prosegue la nostra opera di allargamento e coinvolgimento, che è stata premiata dal voto. Ci aspettano non 5 ma dieci anni di impegno – ha detto Salvini -. Ci sono alcuni ballottaggi domenica prossima, a Senigallia saranno presenti per il ballottaggio alcuni esponenti della Lega. Saremo presenti per mille e uno motivi».

E poi ancora sulla regione: «Metteremo a disposizione gli uomini e le donne migliori che abbiamo. Uno dei gap da colmare è quello infrastrutturale. Fare impresa, agricoltura, artigianato nelle Marche è doppiamente difficile: per le distanze, interruzioni, i mille cantieri. Bene ha fatto Acquaroli a partire dal terremoto, il modello vincente secondo me passa dai sindaci, dal modello Genova, non da commissario, vice commissario. Il modello è: poteri, soldi, capacità di spesa, progettazione, di apertura dei cantieri ai sindaci». Il governatore Acquaroli ha sottolineato: «ho visto una grande squadra in questa campagna elettorale, una grande sinergia e capacità di stare insieme che abbiamo rappresentato a tutti i territori per immaginare una regione diversa, una regione innovativa. Condivido il principio degli eletti e dei non eletti, perché la faccia ce l’abbiamo messa tutti, è giusto ci sia un coinvolgimento anche delle persone che non state elette. Ci prenderemo l’impegno, incarico politico e non solo».

Salvini alle 15 è atteso a Macerata per incontrare il nuovo sindaco Sandro Parcaroli in Comune.

(Redazione Cm)

(Foto e video Giusy Marinelli)