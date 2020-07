Covid, tre nuovi casi nelle Marche

IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminate 596 nuove diagnosi, 414 test analizzati nel percorso guariti: un positivo nel Pesarese, due nell'Ascolano. Il conto totale nella regione sale a 6.782 contagiati

Tre nuovi casi di coronavirus nelle Marche. Ad annunciarlo il Gores nel primo bollettino di giornata. Nelle ultime 24 ore sono sono stati effettuati 1010 tamponi, 596 nel percorso nuove diagnosi e 414 nel percorso guariti. I casi positivi registrati in provincia di Pesaro Urbino (1), e in quella di Ascoli (2). Prosegue la fase zero alternato nella Regione, sono 37 i nuovi casi nell’ultimo mese (dal 7 giugno al 7 luglio), ben 12 i giorni (non consecutivi) in cui non sono stati registrati contagi. I positivi nelle Marche sono in totale 6.782 su 87.092 test analizzati dall’inizio dell’emergenza.

(Servizio in aggiornamento)