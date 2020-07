IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 776 test, un positivo al Covid nel Pesarese. Il conto totale in regione sale a 6.774

Un nuovo caso di coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata dopo l’esame di 1.210 tamponi nelle ultime 24 ore: di cui 776 nel percorso nuove diagnosi e 434 nel percorso guariti. L’unico caso positivo è stato registrato nel Pesarese. Per quanto riguarda invece il percorso dedicato dell’Hotel House non sono stati effettuati tamponi. In totale quindi i casi nelle Marche sono 6.774 a fronte di 82.976 test effettuati fino ad oggi.

