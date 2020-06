CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA approfondirà le misure regionali lunedì 22 giugno alle 16.30 nel corso di una videoconferenza con il presidente della Regione Luca Ceriscioli, l'assessore Moreno Pieroni, il dirigente Pietro Talarico e alla Funzionaria Paola Marchegiani

Confartigianato è pronta per la presentazione delle domande di contributi a fondo perduto messi a disposizione dalla Regione Marche con un’importante manovra da 210 milioni di euro e 50 misure ad hoc per imprese e cittadini.

Un primo intervento previsto dal bando già operativo, è dedicato al settore del turismo e della ricettività e quindi a: Alberghi e strutture simili, Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Rifugi di montagna, Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, Parchi di divertimento e parchi tematici, Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, Attività delle agenzie di viaggio, Attività dei tour operator, Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, Discoteche, sale da ballo night-club e simili, Attività di intrattenimento. Per tali attività i contributi varieranno da un minimo di 500 euro (per le attività turistiche esercitate da persone fisiche) ad un massimo di 8mila euro.

Mentre di imminente pubblicazione è il bando che riguarderà le imprese della ristorazione, bar e gelaterie, parrucchieri, estetisti, benessere, piercing, piccolo commercio e artigianato. In questo caso il contributo a fondo perduto partirà da un minimo di mille euro a un massimo di 3mila.

L’Associazione ha messo a disposizione delle imprese due moduli online per la raccolta della documentazione necessaria all’invio della domanda per la richiesta del contributo:

• Turismo e ricettività https://forms.gle/BzkacyjCaWCbJGe77

• Altre attività produttive ed economiche https://forms.gle/rVbansJkM5V3Y4Ae7

Appuntamento da non perdere per approfondire tutti gli aspetti delle misure regionali è per lunedì 22 giugno alle 16.30 con la videoconferenza organizzata da Confartigianato alla quale parteciperanno il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli insieme all’Assessore Moreno Pieroni e al dirigente Pietro Talarico e alla Funzionaria Paola Marchegiani.